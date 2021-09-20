Акылбек Жапаров: Мы ведем переговоры о новых каналах поставок нашего золота

Напомним, 17 сентября 2021 года стало известно, что Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов исключила ОАО "Кыргызалтын" из своего списка надежных поставщиков. Иначе говоря, теперь КР не может реализовать золото через данную организацию.

В связи с чем, глава финансово-экономического ведомства КР дал пояснение по сложившейся ситуации. Так, по его словам, кыргызская сторона ожидала подобный ход событий.

"Хотелось бы отметить, что отмена носит временный характер, то есть могут и восстановить в скором времени", - пишет Акылбек Жапаров.

По его словам, они не ожидали что канадская компания признает свою вину.

"Никто и не ждал, что канадцы попросят прощения за весь причиненный ими вред народу Кыргызстана, экономике и экологии республики, и мирно уйдут, возместив все убытки", - отмечает он.

Вместе с тем, он удивлен и позицией некоторых граждан КР, которые, по его словам, "злорадствуют и будто бы радуются каждой нашей неудаче".

Кроме того, могут быть и другие препятствия и "сложности" со стороны канадской компании, что также было прогнозируемо с кыргызской стороны и было учтено.

Говоря об альтернативных каналах поставки кыргызского золота, Акылбек Жапаров отметил, что условия будут не хуже прежних.

"Нужно также помнить и учитывать, что Суд по делам о банкротстве Нью-Йорка 15 сентября, рассмотрев иск адвокатов Centerra Gold Inc. по руднику Кумтор, отказал в наложении штрафа на правительство Кыргызстана. Это лишнее подтверждение тому, что мы на правильном пути", - написал министр финансов и экономики КР.

Акылбек Жапаров отметил и другую сторону сложившейся ситуации, которая, по его мнению, подстегнет страну к развитию не только отрасли, но и всей экономики.

"В любом случае, уверен, что вся эта кампания будет иметь положительный мультипликативный эффект для Кыргызстана. Для многих - это не очевидно, но с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается", - пишет он.

По его словам, такие условия (санкции) провоцируют технологическое развитие, собственное инновационное производство, способствует построению новых экспортных связей.

"Мы должны развивать ювелирную отрасль, качественная производственная база, культура и история в этом направлении у нас есть. Если мы будем продавать наше золото в ювелирных изделиях, то оно будет стоить в разы дороже. Все происходящее – также отличный повод обратить внимание на высокотехнологические производства и технологии, где используются драгоценные металлы", - отмечает он.

Также, по его словам, санкции работают на увеличение золота в республике, а золото – это резервная валюта высшей категории, с которой рады работать серьезные международные кредиторы.

"Забегая вперед, скажу, что сейчас готовится к запуску проект "электронный сом", который будет подкреплен нашим золотом", - написал он.

Еще один очень важный аспект, который касается не только Кыргызстана, по словам Акылбека Жапарова – так называемые международные стандарты.

"Система так называемых международных стандартов, в частности – золота, другой экспортной продукции, всерьез критикуется ведущими мировыми экономистами. Потому что это самая настоящая форма экономического колониализма. По сути, страны, создавшие эту систему, управляющие ею, заставляют развивающиеся рынки подчиняться их правилам. И "вход" в этот клуб стандартов очень и очень дорогой", - пишет он.

И, как результат, страны, которые изначально не стали прогибаться под эти стандарты, требования, уже достигли развития в реальном секторе. Это, например, Беларусь, Китай, Узбекистан. А такие страны как мы - стали ведомыми и управляемыми, рассказывает глава ведомства.

"И то, что нас начали исключать из различных подобных объединений говорит о том, что мы начали проявлять свою экономическую волю, мы можем говорить об экономическом патриотизме. Так что, еще раз повторюсь, повода для паники нет. Да, сложности есть, они будут, без этого не происходит ни один переломный момент", - заключил Акылбек Жапаров.