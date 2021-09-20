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Канат Исаев намерен баллотироваться в депутаты ЖК по одномандатному округу

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- Оксана Гут
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Уже 11 кандидатов заявили о намерении баллотироваться в депутаты по одномандатным избирательным округам. Таковы данные пресс-службы ЦИК.

В выходные соответствующее заявление в порядке самовыдвижения поступило в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР от Исаева Канатбека Кедейкановича. Он намерен баллотироваться кандидатом по Чуй-Кеминскому округу № 31 на выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября.

Уполномоченным представителем по выборам Канат Исаев назначил Аблабекова К.М., уполномоченным представителем по финансовым вопросам - Исаева С.Н.

Отметим, Канат Исаев является лидером политической партии "Кыргызстан" с мая 2015 года. С 13 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года был торага Жогорку Кенеша. 15 октября несколько часов исполнял обязанности президента КР.

Ранее письменное уведомление об участии на выборах депутатов ЖК КР поступило от кандидатов (в порядке самовыдвижения) Сариева Акылбека Аблабековича и Малиева Арсланбека Касымакуновича, Дурсунова Атамша Латифовича, Ибраимова Санжара Кубанычбековича, Сейтказиева Анаша Токтосуновича, Танабаева Нурлана Исамидиновича, Курманова Байыша Жантаевича, Алтынбекова Айбека, Нурланбекова Актилека Нурланбековича, Насиров Абдижалил Жусупович.

ЦИК напоминает, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам продлится до 13 октября.


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URL: https://www.vb.kg/406654
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Канат Исаев, ЦИК
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