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В Бишкеке задержали мотоциклиста, совершившего наезд в селе Манас

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- Наталья Крайнова
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ГУВД Чуйской области сообщает, что водитель мотоцикла Н.Ф., 1992 года рождения, совершивший наезд на пешехода в районе села Манас водворен в ИВС Сокулукского района.

Сообщается, что 19 сентября примерно в 19:30 часов в ОВД Сокулукского района поступила информация о наезде на пешехода, мотоциклистом в районе села Манас. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы ОВД Сокулукского района. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 297 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств).

Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается

Напомним, что вчера, 19 сентября, сразу после ДТП жители села Манас перекрывали трассу Бишкеке-аэропорт "Манас", требуя наказать мотоциклиста.


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URL: https://www.vb.kg/406656
Теги:
ДТП, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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