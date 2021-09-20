В Бишкекском полумарафоне проигравших не было (фото)

Более 2000 горожан и гостей столицы приняли участие в IV Бишкекском полумарафоне. В забегах на различные дистанции приняли участие как учащиеся средних школ, так и 70-летние аксакалы.

Один из основателей этого спортивного праздника, руководитель Дирекции марафонов Кыргызстана Мелис Надыров сообщил корреспонденту VB.KG: "До забега в столице мы уже несколько лет организовывали Горный полумарафон, Международный Иссык-Кульский марафон. Так что опыт проведения таких мероприятий имелся. Спасибо мэрии, столичному Управлению по физической культуре и спорту, Дирекции по олимпийским видам спорта Госагентства по спорту за поддержку в проведении массовых кроссов. Рад также доложить, что число участников Бишкек кого полумарафона растет с каждым годом. То есть кыргызстанцы начинают понимать значение спорта в их жизни. Эту мысль развил и начальник Управления Бишкекского управления по физической культуре и спорту Нурлан Мотуев: Согласно официальным данным, более 20 процентов жителей нашего города стали регулярно участвовать в различных соревнованиях среди любителей. Еще два года назад эта цифра была значительно ниже". Значит наша агитационная работа принесет свои результаты".

Прав оказался начальник спортуправления столицы. Горожане действительно начали понимать значение спорта в их жизни. И вот тому примеру. Сестры Аскарбековы - Диана и Милана впервые приняли участие в Бишкекском полумарафоне, но они каждый день, по их словам,занимаются утренними пробежками. "Иначе мы будем толстыми и некрасивыми, - смеясь сказала Диана, - а нам хочется стать настоящими красотками".

70-летний пенсионер Алмазбек Токталиев бегом начал заниматься всего несколько лет назад. "Очень жалею об этом, - разоткровенничался аксакал, - перед выходом на пенсию стали сильно болеть ноги, подскакивало давление. Поэтому и стал ежедневно преодолевать 3-4 километра. Сейчас чувствую себя намного лучше. Не ленитесь, молодые люди, постоянно заботьтесь о своем здоровье. Медицина дорогая сегодня".

Виолетта Афуксениди не только поправила свое здоровье с помощью спорта, но и увлекла новомодной сейчас дисциплиной - скандинавской ходьбой - сотни горожан. Ее клуб -"Евразия" - по праву считается одним из самых крупных в Центральной Азии. "Скандинавская ходьба, - способствует развитию всех групп мышц, укрепляет работу сердца, мозга, - отметила Виолетта Афуксениди, - не зря же сейчас проводятся чемпионаты мира по скандинавской ходьбе, есть даже спортсмены, которые преодолевают марафонскую дистанцию с палками в руках Так что за скандинавской ходьбой, уверена, - большое будущее".

Впервые за все время проведения Бишкекского полумарафона на старты выехали инвалиды- колясочники. Они преодолели всего один километр, но впечатлений у этих начинающих спортсменов-любителей было достаточно много. Вот что рассказала нашему корреспонденту специально прибывшая из Нарына Гульнура Тулпарова: "После аварии пришлось пересесть на инвалидную коляску. Конечно сначала горевала, жить не хотелось. Но потом взяла себя в руки и стала действовать! Создала в Нарыне клуб женщин-инвалидов, в котором мы читаем книги, занимаемся рукоделием. Когда узнала, что в Бишкеке будет проходить полумарафон с участием лиц с ограниченными физическими возможностями, решила принять в нем участие. Хочу и в Нарыне проводить такие же соревнования".

А победителем Бишкекского полумарафона стал участник Олимпиады в Токио легкоатлет Нурсултан Кенешбеков. Дистанцию в 21 километр 95 метров он преодолел за 1.07.10. "Не важный результат, - признался наш знаменитый бегун, - до Олимпиады полумарафон пробегал за 1,05.48. Но в самое ближайшее время начну работать над улучшением своих показателей. Ведь в будущем году приму участие чемпионате Азии и Азиатских играх.

Организаторы полумарафона собрали призовой фонд в размере 250 тысяч сомов. Все деньги были вручены победителям и призерам этого кросса. Кстати. для участия в забеге спортсмены -любители оплачивали вступительные взносы. В принципе, это общемировая спортивная практика, но есть один ньюанс: кыргызстанцы - люди небогатые. Они каждый сом вынуждены экономить. Может быть поэтому в Бишкекском полумарафоне приняли участие всего две тысячи человек? Неужели Госагентство по спорту, столичная мэрия не смогли перечислить такую сумму для награждения победителей и призеров спортивного праздника. Экономим на здоровье людей, их приобщении к здоровому образу жизни?