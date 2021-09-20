Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей

Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом "Известиям" рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся, оценил чиновник. Избавление от долгового бремени по упрощенной схеме одобрено 5 тыс. граждан из 12 тыс. желающих. Эксперты отмечают, что полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт начнет выполнять через несколько лет после некоторых настроек нового механизма. Тогда, по их оценкам, количество дефолтов физлиц увеличится.

Социальная функция

За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, сообщил "Известиям" замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тыс. граждан - это те, кто подал заявление в числе первых, уточнил он. Что касается остальных, то еще не прошел полугодовой срок, по истечении которого заявитель будет признан освобожденным от обязательств согласно представленному им списку долгов, рассказал замминистра. Он отметил, что в совокупности будет списано более 1,6 млрд рублей долгов граждан.

- Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет, - сказал Илья Торосов.

С 1 сентября 2020-го гражданин с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей включительно может бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура требует соответствия должника ряду требований и длится полгода.

По словам замглавы МЭР, сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал "Госуслуги". В Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект, писали "Известия". В документе предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей. Основное обязательство, например, по кредитам, остается в прежнем диапазоне - 50–500 тыс. рублей, остальную часть составит налоговая задолженность граждан.

- Начало для нового инструмента вполне успешное. Количество заявлений на внесудебную процедуру в 12 тыс. сопоставимо с числом банкротств в первый год работы судебного механизма - около 14 тыс. Хорошо, что люди узнали о такой возможности, - считает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. - Полноценную социальную функцию освобождения от долгов институт начнет выполнять через несколько лет, особенно если критерии допуска станут более мягкими.

Появление в России института внесудебного банкротства физлиц обусловлено необходимостью снижения административных расходов, связанных с процедурой избавления от долгов, отмечает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Дуванов. По его словам, иногда у некоторых должников расходы на признание себя банкротом могли превысить сумму обязательств.

По словам ведущего юриста компании "Парфенон" Павла Уткина, де-факто обращений о внесудебном банкротстве могло быть вдвое больше, но многие из них были забракованы еще на стадии оформления в МФЦ из-за недочетов, необходимых для старта процесса. Например, таких, как указание данных кредиторов, номеров договоров и сумм задолженностей.

В пресс-службе Минэкономразвития не уточнили основную причину отказа по 7 тыс. поступивших заявлений. Ранее в ведомстве их связывали с отсутствием у граждан оконченного исполнительного производства на руках или несоблюдением других требований процедуры.

Необходимые настройки

Распространение упрощенной схемы банкротства сдерживают верхний порог долга в 500 тыс. рублей и необходимость завершения исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание, отметил Алексей Юхнин.

- Предлагаемое Минэкономразвития увеличение суммы долга приведет к росту спроса на бесплатную внесудебную процедуру. Кроме того, уже принятые изменения законодательства в части сохранения на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума откроют к ней доступ пенсионеров с февраля 2022-го, - указал он.

Сейчас граждане-должники с небольшим доходом не могут воспользоваться возможностью объявить себя банкротом без суда, уточнил руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский. Пока есть постоянный, хоть и мизерный заработок, или, например, пенсия, исполнительное производство закончить невозможно, пояснил эксперт.

В крупных кредитных организациях "Известиям" сказали, что пока не фиксируют большого количества внесудебных банкротств среди своих клиентов. В "Сбере" около 700 клиентов проходят эту процедуру, в Росбанке из 7,3 тыс. действующих дел по несостоятельности более 100 относятся к новому механизму. В "Открытии" 79 клиентов воспользовались упрощенной схемой.

По актуальным данным ОКБ, на начало августа 2021-го просроченная на три месяца и более задолженность в диапазоне от 50 до 500 тыс. рублей есть у 3,4 млн человек. Их суммарный долг равен 630 млрд рублей. Годом ранее показатели составляли 3,8 млн и 706 млрд соответственно.

Источник: iz.ru