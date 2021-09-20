В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный интеграции ЛОВЗ

В одном из столичных отелей состоялся круглый стол, посвященный интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в более широкое сообщество посредством наглядности и информационно-пропагандистской деятельности. Организаторами выступило Национальное общество Красного полумесяца.

На круглом столе приняли участие заместитель начальника управления социального развития мэрии города Бишкек Лариса Губина и директор городского реабилитационного центра для ОВЗ Гульнара Аманкулова.

В ходе работы круглого стола поднимались вопросы о создании комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.