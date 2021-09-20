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В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный интеграции ЛОВЗ

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- Айжан Мамбеталиева
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В одном из столичных отелей состоялся круглый стол, посвященный интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в более широкое сообщество посредством наглядности и информационно-пропагандистской деятельности. Организаторами выступило Национальное общество Красного полумесяца.

На круглом столе приняли участие заместитель начальника управления социального развития мэрии города Бишкек Лариса Губина и директор городского реабилитационного центра для ОВЗ Гульнара Аманкулова.

В ходе работы круглого стола поднимались вопросы о создании комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/406664
Теги:
инвалиды, ЛОВЗ, Министерство социального развития
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