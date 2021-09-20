Вячеслав Брейво: Не всем нравится активная роль профсоюзов

Вышла в свет книга главного юрисконсульта Федерации профсоюзов, заслуженного юриста Кыргызстана Вячеслава Брейво "Профсоюзы Кыргызстана. Испытание временем".

В предисловии к изданию автор написал: "Я задумал написать эту книгу, чтобы напомнить о важной миссии профсоюзов, об их огромной роли в гражданском обществе, повседневной защите прав и интересов трудящихся, особенно в условиях рыночной экономики, когда очень часто стало нарушаться трудовое законодательство. Мое видение современных профсоюзов, предложения и рекомендации по усилению их роли основаны на фактах и событиях в период суверенизации республики".

Что касается автора, то его и представлять–то не надо. Одна половина бишкекчан непосредственно обращалась к нему за защитой своих трудовых прав, другая знает его по многочисленным публикациям в "Вечерке", на страницах которой он уже много лет ведет рубрику "Юрконсультация". Он автор двух редакций Трудового кодекса, последний сейчас, кстати, в действии. Поэтому лучшего спеца по трудовому праву в стране, по мнению многих кыргызстанцев, вряд ли найдешь. Слова "так сказал Брейво" равносильны значению: "так гласит закон".

По отзывам тех, кто уже прочитал его книгу, она актуальна как никогда. Именно сейчас и сами профсоюзы нуждаются в поддержке. Несколько депутатов, как известно, инициировали скандальный законопроект "О профессиональных союзах". Причем никто из них никогда и никакого отношения к ним вообще не имел, не вникал в суть их деятельности. А потому, как сказал Вячеслав Георгиевич, который был в составе рабочей группы, все пошло с самого начала наперекосяк. "Законопроект, по сути, в принудительном порядке указывает, что должно быть в уставе профсоюзов, какими должны быть органы управления, структура профсоюзов. А это конец свободным профсоюзам. Они попадают в полную зависимость, становятся управляемыми. Не всем нравится их активная позиция", - говорит главный юрисконсульт Федерации профсоюзов. Началась ожесточенная борьба против этого закона. Положил ей конец глава государства, не подписавший закон в таком виде.

По мнению автора книги, " сейчас профсоюзы должны выработать программу защиты прав трудящихся в нынешних кризисных, можно сказать, социально-экономических условиях, используя любые рычаги воздействия на государственный аппарат, добиваясь улучшения жизни народа, законности и справедливости". Но Вячеслав Брейво критикует в ней и профсоюзы. Считает, что им тоже надо менять стиль работы в соответствии с ритмом и переменами в обществе, обновить профсоюзное законодательство как в интересах защиты прав трудящихся, так и самих профсоюзов.