Кыргызстан станет участником театрального проекта ГИТИСа

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) запускает программу мастер-классов STANISLAVSKY. METHOD. Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы и тренинги по основам системы Константина Станиславского в театрах и профессиональных учебных заведениях стран СНГ, Южной Осетии и Греции.

Проект, который реализуется совместно ГИТИСом и Россотрудничеством, стартует 21 сентября в Бишкеке и Баку, сообщили в Россотрудничестве. После этого педагоги одного из ведущих театральных вузов мира отправятся в Афины, Брест, Гомель, Ереван, Гюмри, Душанбе, Алматы, Ташкент, Кишинев и Цхинвал. При этом темы занятий в каждой стране будут разные, – участники проекта сами определили, какое из направлений в обширной театральной системе Станиславского представляется для них наиболее актуальным.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что проект даст возможность опытным актерам и студентам, только вступающим в профессию, близко познакомиться с особенностями русской актерской школы. Как заявил ректор, талант дается свыше, а в вузе обучают актерскому мастерству, которым невозможно овладеть без каждодневного упорного труда.

В Россотрудничестве заявили, что программа будет способствовать знакомству с лучшей в мире психологической школой переживания русского театра. А также - увеличению потока иностранных студентов в ГИТИС и другие театральные вузы России, реализации совместных театральных проектов со странами СНГ.

Как сообщалось ранее, выпускники ГИТИСа готовятся до конца 2021 года представить спектакли в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщила

Выступления, по словам замгендиректора Росконцерта Светланы Кондратьевой, пройдут в рамках совместного с Росконцертом проекта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом". "Это действительно очень интересный творческий проект, он закончится спектаклем "Ревизор" по пьесе Гоголя", - отметила Кондратьева. В Кыргызстане, по ее словам, показы пройдут в Государственном Национальном русском театре драмы.

Речь идет и дальнейшем расширении географии проекта. Идею продолжить его уже поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова

"Для нас важно, чтобы в орбиту этого проекта включались выпускники и других замечательных наших театральных вузов... Для нас этот проект чрезвычайно важен еще и тем, что благодаря этому сотрудничеству мы формируем творческие команды. Потому что любой человек театра понимает, что самое главное в театре - это чтобы режиссер нашел своего художника, своего хореографа, своего художника по костюмам, потому что из этих содружеств творческих рождаются в итоге великие театры", - подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский.