Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

Кыргызстан станет участником театрального проекта ГИТИСа

460  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) запускает программу мастер-классов STANISLAVSKY. METHOD. Преподаватели ГИТИСа проведут мастер-классы и тренинги по основам системы Константина Станиславского в театрах и профессиональных учебных заведениях стран СНГ, Южной Осетии и Греции.

Проект, который реализуется совместно ГИТИСом и Россотрудничеством, стартует 21 сентября в Бишкеке и Баку, сообщили в Россотрудничестве. После этого педагоги одного из ведущих театральных вузов мира отправятся в Афины, Брест, Гомель, Ереван, Гюмри, Душанбе, Алматы, Ташкент, Кишинев и Цхинвал. При этом темы занятий в каждой стране будут разные, – участники проекта сами определили, какое из направлений в обширной театральной системе Станиславского представляется для них наиболее актуальным.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что проект даст возможность опытным актерам и студентам, только вступающим в профессию, близко познакомиться с особенностями русской актерской школы. Как заявил ректор, талант дается свыше, а в вузе обучают актерскому мастерству, которым невозможно овладеть без каждодневного упорного труда.

В Россотрудничестве заявили, что программа будет способствовать знакомству с лучшей в мире психологической школой переживания русского театра. А также - увеличению потока иностранных студентов в ГИТИС и другие театральные вузы России, реализации совместных театральных проектов со странами СНГ.

Как сообщалось ранее, выпускники ГИТИСа готовятся до конца 2021 года представить спектакли в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщила

Выступления, по словам замгендиректора Росконцерта Светланы Кондратьевой, пройдут в рамках совместного с Росконцертом проекта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом". "Это действительно очень интересный творческий проект, он закончится спектаклем "Ревизор" по пьесе Гоголя", - отметила Кондратьева. В Кыргызстане, по ее словам, показы пройдут в Государственном Национальном русском театре драмы.

Речь идет и дальнейшем расширении географии проекта. Идею продолжить его уже поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова

"Для нас важно, чтобы в орбиту этого проекта включались выпускники и других замечательных наших театральных вузов... Для нас этот проект чрезвычайно важен еще и тем, что благодаря этому сотрудничеству мы формируем творческие команды. Потому что любой человек театра понимает, что самое главное в театре - это чтобы режиссер нашел своего художника, своего хореографа, своего художника по костюмам, потому что из этих содружеств творческих рождаются в итоге великие театры", - подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406671
Теги:
Россия, театр, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  