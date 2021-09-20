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Парни, угрожая пистолетом, отняли у несовершеннолетнего телефон и деньги

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- Оксана Гут
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В Сокулукском районе задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего мальчика, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

18 сентября в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратился О.С. 1999 года рождения о принятии мер в отношении

троих неизвестных лиц, примерным возрастом 25-30 лет, которые 17 сентября примерно в 23:30 часов совершили разбойное нападение на его несовершеннолетнего брата 2004 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного статьей 202 (разбой) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что трое неизвестных лиц предложили довести на неустановленной автомашине до дома несовершеннолетнего О.Т. А по объездной дороге в районе села Военно-Антоновка, угрожая неустановленным оружием, завладели сотовым телефон и денежными средствами. После чего, оставив его на улице, скрылись в неизвестном направлении.

"В целях раскрытия данного преступления и задержания причастных лиц сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных

мероприятий. В результате слаженной работы оперативников ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Л.Э., А.Н. - оба 1996 года рождения и М.И. 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

При личном досмотре сотрудниками милиции у задержанных были обнаружены - пистолет неустановленной марки и сотовый телефон несовершеннолетнего мальчика.

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района.

Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/406672
Теги:
дети, задержание, разбой, Сокулукский район, Чуйская область, школа, безопасность, Кыргызстан, пистолет
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