В Москве уроженцы Кыргызстана входили в запрещенную ячейку

В Москве сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". По информации ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в эту ячейку входили семь человек, среди которых граждане России, Таджикистана и Кыргызстана.

"В ходе проведения следственных действий в столичном регионе сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году) и участии в ее деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки. Решением столичного суда все они заключены под стражу", - сообщает ТАСС.

Также отмечается, что "по адресам родственников задержанных и в местах фактического проживания подследственных проведены обыски, изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал".

Подозреваемые задержаны до середины ноября. В зависимости от роли каждого арестованным вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.