Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

В Москве уроженцы Кыргызстана входили в запрещенную ячейку

268  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". По информации ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в эту ячейку входили семь человек, среди которых граждане России, Таджикистана и Кыргызстана.

"В ходе проведения следственных действий в столичном регионе сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году) и участии в ее деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки. Решением столичного суда все они заключены под стражу", - сообщает ТАСС.

Также отмечается, что "по адресам родственников задержанных и в местах фактического проживания подследственных проведены обыски, изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал".

Подозреваемые задержаны до середины ноября. В зависимости от роли каждого арестованным вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406676
Теги:
Хизб ут-Тахрир, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  