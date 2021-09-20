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Кто из семьи Бакиевых породнился с известным турецким политиком?

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- Наталья Крайнова
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В Турции в Анкаре состоялась свадьба сына известного турецкого политика Метина Эргуна из партии "IYI" - Ильтериша Эргуна и Алмаш Бакиевой - дочери бывшего президента КР Курманбека Бакиева. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что торжество состоялось 17 сентября. Гостями на свадьбе стали известные в Турции оппозиционные политические деятели.

"В то время когда все гадают, кто будет следующим оппозиционным кандидатом в президенты, оба лидера коалиции: председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу, председатель партии "İYİ" Мераль Акшенер и мэр Анкары Мансур Яваш присоединились к свадебному торжеству сына депутата Метин Эргуна Ильтериш Эргуна и дочери второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева - Алмаш Бакиевой", - сообщают турецкие СМИ.

Бывшая глава МВД Турции Мераль Акшенер, которую в стране называют "железной леди" и считают одним из самых сильных политиковЮ, во время поздравительного тоста рассказала, что знает жениха с малых лет.

"Ильтериш меня называет Тетя Мераль. С 8 лет его знаю, поэтому нахожусь здесь в качестве старшего члена семьи. Молодым желаю счастья", - сказала она.

А лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу по турецкой свадебной традиции вручил невесте семейный кошелек и выразил свои наилучшие пожелания семьям Бакиевых и Эргун.

Пока неизвестно кто из семьи Бакиевых присутствовал на свадьбе. Однако как сообщил VB.KG защитник и сторонник бывшего президента активист Аскат Тейит, Алмаш - не дочь Курманбека Бакиева, а лишь родственница.

Для справки: Известно, что обе партии "РНП" и "İYİ" два года назад победили в городских выборах во всех больших городах Анкара, Измир, Анталия, Бурса тд и даже в Стамбуле.

Народно-республиканская партия - старейшая политическая партия Турции, основанная Мустафой Кемалем Ататюрком, первым президентом и основателем современной Турции. РНП описывает себя как "современную социал-демократическую партию, верную основополагающим принципам и ценностям Турецкой Республики".

"İYİ" - партия-националистическая, консервативная, светская и центристская политическая партия Турецкой Республики. Она создана 25 октября 2017 года выходцами из правой Партии националистического действия, которые разошлись во взглядах с руководством этой партии, которое поддержало на референдуме в 2016 году переход к президентской республике. Председателем партии является Мераль Акшенер. Партия поддерживает принципы и идеалы основателя Турции - Кемаля Ататюрка.


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URL: https://www.vb.kg/406677
Теги:
Курманбек Бакиев, Турция, свадьба, Кыргызстан
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