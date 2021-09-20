Жители 7 микрорайона мэрии: облагородьте сквер, иначе приберут застройщики

Жители 7 микрорайона просят столичные власти привести в порядок две территории, из которых получилась бы отличная зона отдыха. Причем больших вложений не требуется. Вполне уместен вариант недорогой реконструкции, которая была проведена весной текущего года в лесопосадке 8-го микрорайона на улице Жукеева-Пудовкина.

- Речь идет о двух соседних территориях, - говорят местные жители. – Верхняя расположена между 9-этажками с номерами 33, 42, 43 и гипермаркетом "Бета Сторес". Вторая чуть ниже – между спортивной площадкой для воркаута и девятиэтажным домом № 40. Обе они очень зеленые, так как растущие здесь деревья были посажены еще в советское время и за это время значительно выросли. Однако используются участки для выгула собак, да для пьянок и гулянок всякого сброда. После этого в скверах остается мусор в виде пустых бутылок из-под алкоголя, оберток и бычков.

Верхняя территория имеет внушительный размер. Она тянется вдоль трех указанных домов на несколько сот метров. Причем есть даже тротуар советской постройки. Сквер действительно очень зеленый, но везде валяется мусор, портящий общее впечатление.

Впрочем, вторая часть этого парка выглядит еще хуже в этом плане. Здесь под деревьями в большом количестве разбросаны бутылки. Видно, что "веселые" компании собираются тут довольно часто. При этом вторая территория примерно в два раза меньше первой. Но все равно большая.

- Нам так понравилось, как мэрия сделала лесопосадку в 8 микрорайоне на улице Жукеева-Пудовкина. А ведь там было все тоже самое – мусор, выгул собак, пьянки. Но проложили тротуары, поставили скамейки, установили освещение и видеокамеры, и она заиграла новыми красками. И днем, и вечером там полно народу, играют дети, - говорят местные жители.

В указанных ими скверах тоже есть две самые главные вещи для организации полноценных зон отдыха – территория и тенистые деревья. Причем для прокладки пешеходных дорожек даже не придется спиливать зеленые насаждения, так как они посажены ровными рядами.

- Мы боимся, если мэрия не сделает здесь парки, со временем на эти территории позарятся застройщики. Они и так уже "откусили" большой кусок от нижней части, где выросла многоэтажка. А в верхней – расположился китайский ресторан, которого там быть не должно. Мы не хотим, чтобы перед нашими окнами появилась очередная "элитка". Их и так бесконтрольно лепят по всему городу, даже на ничтожных клочках земли. Яркий тому пример наш же 7 микрорайон на пересечении Пудовкина и Токомбаева. Там на крохотном треугольном участке вознамерились возвести махину в 12 этажей. А у нас земли столько, что нынешние строители тут целый жилмассив построят, - волнуются люди.

Организация скверов была бы очень уместной. Вместе с двумя расположенными здесь спортивными площадками они организовали бы единую зону отдыха. Тем более, что для городского бюджета это было бы не затратно, если делать по принципу лесопосадки в 8 микрорайоне. А главное – уже ни один застройщик не посмел бы сунуться сюда.

Кстати, возле спортивной площадки для воркаута не грех бы поставить побольше урн и скамеек. Потому что на всю территорию там есть только по одному указанному предмету.