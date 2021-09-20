Оперативниками столичной милиции задержана подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района. В сообщении говорится, что в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка А.М. с просьбой принять меры в отношении малознакомой женщины по имени "Э.", которая с декабря месяца 2019 года по январь месяц 2021 года, находясь внутри офиса расположенного по улице Малдыбаева, где войдя в доверия и обманным путем, пообещав что увеличит вложенную сумму денег, завладела у заявительницы денежными средствами в размере 285 тысяч сомов, после чего не исполнив своих обязательств, скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производства по статье 204 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района была установлена и задержана подозреваемая Б.Э. 1983 года рождения. Доставлена в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворена в ИВС столичного ГУВД. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека, сроком на два месяца.

В данное время в УВД Ленинского района поступило еще шесть письменных заявлений с просьбой привлечь задержанную Б.Э. к ответственности за совершение аналогичных действий мошенничества, где общий ущерб в настоящее время устанавливается.

Продолжаются соответствующие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой Б.Э. к совершению другим фактам аналогичных преступлений.

Сотрудники Ленинского УВД просят граждан пострадавшие от преступных действий злоумышленницы и владеющие какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(700) 911-119, 0(703) 686-883 и 102.