"На выборах важно знать, под каким номером находится ваш кандидат"

Общественный фонд "Гражданская платформа" является одной из ведущих некоммерческих организаций Кыргызстана, которые оказывают содействие формированию справедливой и честной избирательной системы, организации прозрачных выборов. О новых правилах избирательной системы мы поговорим с руководителем фонда Айнурой Усупбековой.

Мы знаем, что выборы депутатов в Жогорку Кенеш пройдут по новым правилам, есть определенные преимущества у этих правил, но есть и риски. Давайте поговорим, прежде всего, об этом.

- В октябре прошлого года парламентские выборы прошли с нарушениями, в результате итоги выборов были признаны недействительными, произошла смена руководства страны и смена Конституции Кыргызской Республики. С приходом новой власти изменилась и система выборов. Депутаты 6-го созыва приняли новые изменения в законодательство о выборах, и президент 28 августа подписал указ о назначении новых парламентских выборов на 28 ноября 2021 года. С этого момента идет подготовительный процесс к выборам по новой избирательной системе.

Что такое новая избирательная система? В этот раз люди будут голосовать как за партии, так и за одномандатных кандидатов. Но даже в партии у избирателя будет возможность избрать одного любимого кандидата или того, на которого он готов положиться в ближайшие пять лет. 36 мандатов будут распределены по одномандатной системе, а 54 - по пропорциональной, то есть по партийной. У граждан появилась возможность избирать своего кандидата по открытому списку партии. Это было требование народа, которое позволяет влиять на представленность в парламенте, и новое законодательство дает такую возможность.

Ваш фонд ведет активную работу именно по формированию гражданской позиции нашего населения, в том числе при участии в выборах. Вы обращаете внимание на каждого человека, даете ему информацию о том, чтобы он осознано делал выбор, ведь мы выбираем будущее страны. Есть мнение, что все уже запланировано, сценарий отработан и голос каждого человека не имеет значения.

- Кыргызстан провел большую реформу избирательного процесса в части подсчета и подведения итогов голосования. Поэтому вы не должны сомневаться в том, что итоги голосования будут честно подсчитаны и не будут сфальсифицированы. Только граждане имеют право формировать государственные органы, но если вы будете участвовать ради каких-то благ или обещаний, которые вам делают те или иные кандидаты, то такую власть вы и выберете. Делайте выбор осознанно!

Реформа выборного процесса началась в 2010 году, и сейчас итоги голосования абсолютно прозрачны, автоматически подсчитываются, потом еще можно все перепроверить вручную. Поэтому все участники выборного процесса, включая кандидатов, должны участвовать и бороться за каждый мандат. Нужно соблюдать требования законодательства. Большая проблема была с подкупом избирателей, с административным ресурсом на предыдущих выборах. Люди продавали свои голоса, поэтому менялась конфигурация представленности в парламенте. Нельзя поддаваться манипуляциям со стороны партий.

Какие риски ждут нас, избирателей, вы сказали, что политические партии будут манипулировать, как этого избежать?

- Избирательная кампания начнется за месяц до дня голосования, и с этого момента параллельно будут запускаться агитационные избирательные кампании со стороны политических партий и одномандатников, поэтому надо знать какой кандидат у вас в округе, отслеживать его встречи, его участие в дебатах, которые являются ключевым моментом в выборе за кого же отдать голос.

Номер своего кандидата по партийной системе должен быть вам хорошо известен, чтобы вы могли проголосовать за своего кандидата. Если разъяснительная работа будет идти достаточно хорошо, люди поймут процедуру голосования.

Как избежать применения административного ресурса во время выборов в депутаты в Жогорку Кенеша?

- Административный ресурс давно существует в постсоветских государствах: где-то -декларативно, где-то - очень сильно продавливается, а где-то - является частью жизни.

Что такое административный ресурс? Это оказание давления на людей, которые работают на государственной и муниципальной службах. Каждый гражданин, который работает на государство на деньги налогоплательщиков, всегда может сказать – я не буду в этом учувствовать, если его руководитель оказывает давление.

Более того, он может оказать содействие, чтобы привлечь нерадивого чиновника к ответственности. Та что административный ресурс может иметь последствия для самого руководителя.

В ЦИКе существует Координационная группа оперативного реагирования, куда каждый гражданин может сообщить о нарушениях. Есть четкий алгоритм действий, как выявлять и как пресекать такие факты.