Для сотрудников ИДН ОВД Чуйской области прошел обучающий семинар-тренинг. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Сегодня, 20 сентября в ГУВД Чуйской области состоялось обучающий семинар-тренинг для сотрудников ИДН ОВД Чуйской области.Семинары проходят по инициативе МВД, при поддержке ОБСЕ.

В семинаре выступали начальник ИДН МВД, полковник милиции Нуржан Адылова, преподаватель кафедры административного права и административной деятельности Академии МВД, полковник милиции Азамат Абдрахманов, директор ассоциации общественных объединений "Поддержка деятельности мобильных автомобилей", полковник милиции в отставке Шамшыбек Мамыров, советник полиции программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Константин Бедарев.

Основными целями и задачами данного семинара, является повышение потенциала сотрудников милиции по демократическим принципам работы милиции, предупреждение транснациональных угроз, вовлечение несовершеннолетних в экстремизм, предупреждение и пресечение

преступлений по новым видам незаконных наркотиков и психоактивных веществ, профилактика гендерного и семейного насилия. Также были

затронуты не маловажные вопросы как этика служебного поведения сотрудников органов внутренних, как проявлять такт, выдержку в

профессиональной деятельности.

В рамках семинара всем участником были даны раздаточные материалы чтобы участники могли унести с собой максимум полезной ему информации и не только той, что они успели запомнить или записать. Внутри которой содержались брошюра, основные тезисы докладов, презентации докладчиков, были также показаны видео материалы.

Отметим, что проведение таких семинаров необходимо, прежде всего, для выработки наиболее эффективных мер по предотвращению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, совершенствования защиты прав и интересов детей.