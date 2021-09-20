В Кыргызстане провели летний лагерь для участников олимпиад по математике

В Кыргызстане на Иссык-Куле прошла летняя школа программирования и математики для участников олимпиад. Об этом VB.KG сообщил один из организаторов и тренер сборной страны по математике Мамат Ишматов.

В летней школе смогли принять участие 35 учеников 7-8 классов из школ республики. Из них 28 участников намерены впервые заявить о своем участие в олимпиадах по математике, а остальные семь уже являются победителями районных, городских, республиканских, международных соревнований.

"Такая подготовка была полезна для поддержания формы, веры в себя. Ментальная подготовка очень важна в олимпиадах. К примеру, сборная Россия всегда ездит на математические олимпиады заранее, чтобы ученики могли подготовиться. Эти ученики уже в скором времени будут представлять нашу страну на международных олимпиадах. Например, совсем недавно, 28 августа один из участников, Айдар Мундузбаев, получил золотую медаль на Европейской олимпиаде по информатике среди юниоров", - сообщил Мамат Ишматов.

Спонсором лагеря выступил наш бывший соотечественник Максим Степаненко, который является бронзовым и серебряным медалистом Международной олимпиады по физике 2007 и 2008 года. Он работал в таких компаниях как Google, MIT Media Lab, Locu. На данный момент Максим работает в США, где основал свой стартап withprimer.com, который помогает найти друзей, единомышленников ученикам, которые обучаются на дому.

Этим летом Максим также организовал подготовку для сборной страны по математике и физике, были привлечены тренеры из России. В последующем зародилась идея провести подготовку на Иссык-Куле для талантливых ребят со всей страны. Организовали летнюю школу Ишматов Мамат и Кылычбек Урайымов. Всего было привлечено восемь учителей, включая учителя физкультуры, благодаря которому ребята не только получали хорошие знания, но и отдыхали.

Во время летней школы было организовано четыре семинара. Были приглашены следующие спикеры: Артем Скабеев, Исхак Асанов, Азрет Кенжалиев, Максим Степаненко. Они поделились своим опытом участия в олимпиадах, ученики задавали много интересных вопросов.

"Уроки начинались утром в 9:00 и продолжались до 12:00, после обеда с 14:30-16:00 также был урок. Вечером с 19:00-20:00 ученики самостоятельно готовились к следующему дню. Во время уроков каждый день были организованы чаепития. В свободное время ученики плавали в озере Иссык-Куль, играли в футбол, волейбол, баскетбол", - рассказал Мамат Ишматов.

Для учеников был организован тур по озеру на теплоходе.

К концу летнего лагеря для учеников были организованы разного рода соревнования в математике и информатике. По математике ученики были разделены на группы для участия в Матбое, по информатики был организован баттл между учениками, где два ученика соревнуются и победитель проходит дальше.

Для многих семей этот лагерь может стать важным событием в жизни, ведь многие из участников лагеря смогут в будущем стать олимпиадниками, начать интересоваться наукой, поступить в лучшие вузы страны мира.

Во время лагеря мы постарались объяснить ребятам положительные и отрицательные стороны олимпиад. Обсуждали другие темы, связанные с олимпиадами. К примеру, не обязательно быть олимпиадником, чтобы стать отличным ученым и сделать карьеру в науке.

"На данный момент 15 учеников с лагеря продолжают готовиться к олимпиадам по математике онлайн. Я советую ученикам младших классов участвовать на разных олимпиадах и показывать результаты, чтобы попасть на подготовку с тренерами сборной страны. В частности, можно участвовать в альтернативной олимпиаде по математике, которая организуется МСинистерство образования и науки, американской олимпиаде по математике, отборах на Международную Жаутыковскую олимпиаду и тд. Для проведения математических олимпиад был организован телеграм канал, https://t.me/imo_kg. С этого года вся информация о предстоящих олимпиадах будет выкладываться там", - добавляет Мамат Ишматов.