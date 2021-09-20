Вооруженный студент напал на Пермский госуниверситет. Есть погибшие

Утром 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Около 11 утра преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов, предположительно, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра. В вузе отменили все занятия. Об этом сообщает издание [urlhttps://meduza.io/]"Медуза"[/url].

Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. При этом, по словам студентов, как минимум один преподаватель после начала стрельбы отказался прерывать занятие и баррикадировать вход и сказал, что будет проверять материалы этой лекции. Имя преподавателя не сообщается.