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Вооруженный студент напал на Пермский госуниверситет. Есть погибшие

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Утром 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Около 11 утра преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов, предположительно, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра. В вузе отменили все занятия. Об этом сообщает издание [urlhttps://meduza.io/]"Медуза"[/url].

Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. При этом, по словам студентов, как минимум один преподаватель после начала стрельбы отказался прерывать занятие и баррикадировать вход и сказал, что будет проверять материалы этой лекции. Имя преподавателя не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/406684
Теги:
нападение, Россия, студенты
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