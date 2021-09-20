Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео дебютировал в профессиональном футболе в составе американской команды "Форт-Лодердейл", передает Tengrinews.kz со ссылкой на News Chant UK.

Согласно данным издания, Ромео Бекхэм подписал контракт с командой Даррена Пауэлла в начале этого месяца, до этого он играл в академии "Арсенала".

"Форт-Лодердейл" является резервной командой футбольной лиги "Интер Майами", владельцем которой является бывшая звезда "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Милана" Дэвид Бекхэм. 19 сентября футбольный клуб выступил против "Торменты" в Первой лиге USL. Сын знаменитого игрока будет выступать на позиции правого полузащитника, как и его отец. Об этом Ромео поделился на своей странице в Instagram.

Следует отметить, что второй из трех сыновей Бекхэма стал первым из его наследников, кто начал карьеру в профессиональном футболе.