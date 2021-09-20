Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

187  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео дебютировал в профессиональном футболе в составе американской команды "Форт-Лодердейл", передает Tengrinews.kz со ссылкой на News Chant UK.

Согласно данным издания, Ромео Бекхэм подписал контракт с командой Даррена Пауэлла в начале этого месяца, до этого он играл в академии "Арсенала".

"Форт-Лодердейл" является резервной командой футбольной лиги "Интер Майами", владельцем которой является бывшая звезда "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Милана" Дэвид Бекхэм. 19 сентября футбольный клуб выступил против "Торменты" в Первой лиге USL. Сын знаменитого игрока будет выступать на позиции правого полузащитника, как и его отец. Об этом Ромео поделился на своей странице в Instagram.

Следует отметить, что второй из трех сыновей Бекхэма стал первым из его наследников, кто начал карьеру в профессиональном футболе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406686
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  