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В Узбекистане медсестрам разрешили работать в качестве самозанятых

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Медсестрам разрешили работать в качестве самозанятых, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.

Это предусмотрено постановлением правительства, которым утверждено Положение о порядке осуществления деятельности "Сестринское дело" в качестве самозанятого лица.

Согласно положению, заниматься "сестринским делом" в качестве самозанятого лица разрешается лицам, имеющим среднее медицинское (сестринское дело, лечебное дело, акушерство) или высшее сестринское образование, не работающим в государственной или негосударственной медицинской организации.

Для этого медсестра регистрируется через специальное мобильное приложение или в личном кабинете налогоплательщика, либо посетив государственную налоговую службу.

Для медсестры оформляется справка, на основании которой она регистрируется в информационной программе Министерства здравоохранения и начинает свою деятельность в качестве самостоятельной медсестры.

После заполнения анкеты автоматически оформляется сертификат, позволяющий заниматься данной деятельностью. Удостоверение выдается на неограниченный срок, плата за его оформление не взимается.

Медицинская сестра не может проводить медицинские процедуры для населения с использованием предметов медицинского назначения, требующих стерилизации, а также оценивать состояние с целью выявления побочных эффектов при приеме лекарств. При выполнении своей работы она несет персональную ответственность за свои действия или бездействие.

Регистрация медсестер начнется в информационной системе Министерства здравоохранения с 1 января 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/406687
Теги:
Узбекистан, медсестра
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