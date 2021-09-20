В Джалал-Абаде изъяли из незаконного оборота алкоголь на 1 миллион сомов

В Джалал-Абаде по результатам рейда из нелегального оборота был изъят алкоголь на общую сумму 1 миллиоа 854 сома Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Сотрудники ГНС в ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками управления ГКНБ в городе Джалал-Абад выявили факты незаконного хранения и реализации алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками.

Всего из нелегального оборота изъяты 6 тысяч 689 бутылок алкогольной продукции (под логотипом СВВЗ) в различных наименованиях и емкостях.

Все материалы и изъятая алкогольная продукция переданы в соответствующий территориальный орган ГКНБ для принятия мер согласно законодательства КР.