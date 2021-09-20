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В ЕАЭС устраняют барьеры на внутренних рынках

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- Евгений Денисенко
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В Евразийской экономической комиссии приступила к работе экспертная группа по вопросам устранения барьеров, изъятий и ограничений на пространстве Евразийского экономического союза. Заседание группы прошло в режиме видеоконференции под председательством директора департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК Алмаза Сазбакова (Кыргызстан).

Участие в заседании приняли представители бизнес-структур и объединений всех стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Обсуждался широкий круг вопросов – от актуализации задач экспертной группы и совершенствования каналов взаимодействия до участия бизнеса в экономической оценке влияния препятствий на внутреннюю торговлю.

"Развитие взаимодействия и оперативное реагирование на обращения бизнеса позволит эффективно решать пока еще существующие сложности во взаимной торговле", - отметил Алмаз Сазбаков.

Подчеркнуто, что данный департамент открыт для предметного взаимодействия со всеми бизнес-объединениями стран Союза и рассчитывает на укрепление и развитие сотрудничества. От того, насколько содержательным и доверительным будет выстроен новый формат диалога с бизнес-сообществом, будет зависеть развитие евразийского внутреннего рынка.

Участники заседания также рассмотрели вопросы совершенствования реестра обращений бизнеса и в целом информационного портала "Функционирование внутренних рынков Евразийского экономического союза", цифровой систематизации информации по устранению препятствий.

Заседания экспертной группы решено проводить ежемессячно.


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URL: https://www.vb.kg/406693
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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