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Стало известно о риске прорыва афганских боевиков в страны Средней Азии

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Позиции международных террористических организаций усилились на фоне захвата власти в Афганистане представителями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), в связи с этим есть опасения, что боевики могут прорваться на территорию стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этих рисках стало известно из заявления командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина на открытии военных учений ШОС под Оренбургом, цитату приводит Sputnik Афганистан.

"Завершение военной операции США в Афганистане привело к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве", - добавил командующий. По мнению Лапина, особенно велика опасность прорыва боевиков на территорию стран Средней Азии.

Учения ШОС "Мирная миссия-2021" продлятся до 24 сентября, в них примут участие более 5,5 тысяч военнослужащих из девяти государств. В частности, в маневрах впервые поучаствует контингент из Белоруссии. Совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС проводятся с 2001 года.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406700
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, Талибан
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