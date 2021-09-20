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В Бишкеке оцеплена территория завода им. М.Фрунзе - ищут бомбу

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- Оксана Гут
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В Бишкеке оцеплена территория завода им. М. Фрунзе - в милицию поступило сообщение о заложенной бомбе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По данным ведомства, примерно в 14:50 часов поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе на территории завода им. М.Фрунзе. Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа, руководство УВД Ленинского района и ГУВД г.Бишкек.

"В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан, территория завода оцеплена милиционерами, также прибыли сотрудники ГКНБ. Ведутся соответствующие поисковые и проверочные мероприятия, подробности сообщим позже", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/406701
Теги:
бомба, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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