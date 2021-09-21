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Америка становится выгребной ямой для человечества - Трамп

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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена за пограничный кризис в стране, заявив, что Америка становится выгребной ямой для человечества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Высказывание Трампа появилось после того, как власти США начали депортацию гаитянских мигрантов на родину. В надежде получить убежище в Соединенных Штатах более десяти тысяч беженцев из Гаити скопились под пограничным мостом, образовав целый город прямо под мостом в американском городе Дель-Рио, штат Техас.

"Самое большое число нелегальных иммигрантов в истории нашей страны насчитывает миллионы. Они совершенно не контролируются и не подвержены влиянию, могут делать все, что захотят, и идти, куда захотят. Наша страна стремительно превращается в выгребную яму человечества", - заявил Трамп.

Бывший президент обвинил Белый дом в продолжающемся миграционном кризисе, который привел к тому, что таможня и пограничная охрана столкнулись с более чем 1,25 миллиона нелегальных пересекающих границу с тех пор, как Байден вступил в должность президента.

Между тем власти Сьюдад-Акуньи и расположенного у границы американского городка Дель-Рио в штате Техас оценивают ситуацию как чрезвычайную. Контрольно-пропускные пункты не в состоянии быстро задокументировать такое количество людей, многие из которых прибыли на границу с детьми. У большинства из них есть только ограниченный запас воды и продовольствия. Санитарных условий, организованных здесь в походном порядке, тоже на всех не хватает.

Начальник пограничной службы США Рауль Ортис заявил, что в течение следующей недели правительство намерено депортировать 12 662 мигранта из-под моста. В основном это мигранты из Никарагуа, Венесуэлы, Гаити и даже Кубы.

Во многом наплыв мигрантов у американской границы объясняется тем, что многие иностранцы верят, что с приходом в Белый дом демократов иммиграционные законы и правила будут менее жесткими и шансы для них быть допущенными в США увеличатся.

Напомним, после своей инаугурации 46-й президент США отменил ряд решений своего предшественника и остановил строительство стены на границе с Мексикой. Трамп в свою очередь обвинил Байдена в "разрушении страны".

Ранее Верховный суд США также отклонил просьбу Байдена об отмене иммиграционной политики Трампа, наложив временный запрет на приостановку депортации нелегальных мигрантов из страны.


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URL: https://www.vb.kg/406702
Теги:
США, Дональд Трамп, Джозеф Байден
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