Посол Кыргызстана встретился с этническими кыргызами в Пакистане

В Исламабаде состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Пакистане Уланбека Тотуяева с представителями этнических кыргызов, проживающими в Пакистане. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Уланбек Тотуяев отметил значимую роль этнических кыргызов в деле развития культурных и исторических связей между Кыргызстаном и Пакистаном, а также информировал о готовности оказывать всестороннее содействие в решении различных правовых, социальных и бытовых вопросов.

В свою очередь, представители этнических кыргызов поздравили Тотуяева с назначением на должность и выразили заинтересованность в дальнейшей совместной работе, направленной на развитие кыргызско-пакистанских отношений и укрепление имиджа Кыргызстана в стране пребывания.

Стороны договорились об организации в ближайшее время поездки посла КР в места компактного проживания кыргызов в Пакистане с целью проведения информационной работы, направленной на повышение правовой грамотности этнических кыргызов и кайрылманов, имеющих намерение переселиться в Кыргызстан.