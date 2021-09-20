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"ИГИЛ-Хорасан" взяло на себя ответственность за серию атак против талибов

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Террористическая группировка "ИГИЛ-Хорасан"* взяла на себя ответственность за недавние теракты в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает "Фергана" со ссылкой на телеканал TOLOnews.

18 и 19 сентября в Нангархаре произошло несколько подрывов автомобилей боевиков радикального движения "Талибан"*. В результате, как минимум, один ребенок погиб и несколько десятков человек, в том числе и талибы, получили ранения.

"ИГИЛ-Хорасан" заявило, что в результате его атак были убиты и получили ранения 35 талибов. Радикальное движение пока никак не отреагировало на это заявление.

В сети уже появилось видео одного из подрывов пикапа, в котором, как утверждается, ехали боевики "Талибана".

Группировка "ИГИЛ-Хорасан" - это филиал международной террористической организации "ИГИЛ", который действует в Афганистане. До прихода к власти в Кабуле талибов группировка устраивала террористические атаки, преимущественно, против хазарейцев-шиитов в афганской столице и государственных служащих в Нангархаре.

26 августа смертник "ИГИЛ-Хорасан" взорвал себя возле кабульского аэропорта, когда проводилась эвакуация из воздушной гавани иностранцев и афганцев иностранными войсками. В результате более 200 человек погибли - в основном это гражданские афганцы, а также 13 военнослужащих США.

После этого армия США нанесла удар с беспилотника в провинции Нангархар. Как утверждают американские военные, им удалось ликвидировать двух террористов причастных к взрыву в столичном аэропорту.

29 августа американский беспилотник нанес ракетный удар по жилому дому в нескольких километрах от международного аэропорта Кабула. Первоначально армия США утверждала, что были ликвидированы террористы "ИГИЛ-Хорасан", планировавшие новое нападение на аэропорт. Однако в сентябре американские военные признали, что ракетный удар был совершен ошибочно - никто в доме не имел отношения к террористам, жертвами ошибки стали члены мирной афганской семьи: погибли 10 человек, включая семерых детей.


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URL: https://www.vb.kg/406705
Теги:
Афганистан, Талибан
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