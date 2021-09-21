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В КР решено провести национальное исследование по питанию детей и женщин

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- Нина Ничипорова
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Основной целью исследования являются оценка статуса питания детей в возрасте от 6 до 59 месяцев и 5-9 лет, девочек - подростков в возрасте 10-19 лет, женщин репродуктивного возраста и беременных женщин. В ходе исследований предстоит выяснить причины анемии, применяется ли грудное вскармливание детей грудного и раннего возраста, потребляют ли дети и женщины обогащенные продукты питания.

Неправильное питание в раннем возрасте, как известно, приводит к серьезным дефектам, в том числе к задержке развития моторики и познавательной способности, появлению проблем поведения, недоразвитости социальных навыков, сокращению продолжительности концентрации внимания, недостаточным способностям к учению и положительной успеваемости в учебе. Дефицит же необходимых продуктов в рационе девочек-подростков и молодых женщин, как правило, сказывается напрямую на их здоровье и, в частности, на репродуктивной функции.

Исследование организовано по инициативе Минздрава, согласно Государственной программе по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы "Здоровый человек – процветающая страна" и Государственной программе по продовольственной безопасности и питанию на 2019-2023 годы, при поддержке партнеров по развитию ЮНИСЕФ, ВПП, ФАО, ВОЗ, Мерсико, USAID.

Сейчас Минздрав проводит тренинги для полевых и медицинских работников по организации национального комплексного исследования с последующим стартом полевых работ по всей республике.


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URL: https://www.vb.kg/406707
Теги:
дети, питание, репродуктивное здоровье, Минздрав
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