Популяционный иммунитет к COVID в Кыргызстане составляет более 50 процентов

Научно–производственное объединение "Профилактическая медицина" и Санкт–Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера с 28 июня по 2 июля проводили исследование по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS COV–2 у населения нашей страны в условиях пандемии COVID–19. По предварительным данным руководителя республиканского научно–производственного центра НПО "Профилактическая медицина" Зуридина Нурматова, 57 процентов кыргызстанцев имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2. Окончательные итоги пока еще не подведены.

Из 9800 человек, которые приняли участие в исследовании, 2400 были вакцинированы. Из числа вакцинированных у 91% были антитела к коронавирусу. Это свидетельствует об эффективности вакцины. Участники исследования были разделены на семь возрастных групп. Это исследование является показательным, то есть с точки зрения эпидемиологии его данные представляют по группам все население страны.

По словам Нурматова, оценка популяционного иммунитета очень важна для государства, так как полученные цифры позволят прогнозировать течение инфекции, с которой нам предстоит еще какое–то время жить в активной борьбе, предупреждать ее распространение, планировать свои мероприятия.

Конечно, сегодня врачи более вооружены знаниями о коронавирусе во всех направлениях: как проводить диагностику, профилактику, реабилитацию, лечить. Но инфекция подбрасывает им и серьезные проблемы. Вирус мутирует, существует несколько его штаммов. Наиболее агрессивный среди них "дельта". Он более контагиозный, его инкубационный период короче, возможность инфицирования возрастает.

"Популяционный иммунитет достигается двумя путями: либо все переболеют, либо вакцинируются. Но если идти по первому пути, то возможны большие людские потери, не каждый сможет преодолеть эту инфекцию. Никогда точно нельзя спрогнозировать, как перенесет ее тот или иной больной. И уповать на то, что я, дескать, переболею легко, - это безрассудство. Поэтому, чтобы поставить заслон COVID, надо планировать мероприятия по активной вакцинации.

Популяционный иммунитет должен быть как минимум 60–70 процентов. А в идеале - 90 процентов. Возможность распространения вируса станет очень маленькой, потому что каждый будет привит. Цель же нашей программы - не только определить популяционный иммунитет, но и достигнуть его", - сказал Зуридин Нурматов.