Погода
$ 84.67 - 84.91
€ 99.03 - 100.50

В Кыргызстан в начале октября поступит вакцина Pfizer

84  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, в Кыргызстан в октябре поступит вакцина Pfizer. По ее словам, 259 тысяч доз вакцины прибудут по линии программы COVAX, возможно, до 10 октября.

"Мы стараемся установить соответствующие холодильники. Надеюсь, до конца сентября холодильники прибудут", - сказала она.

Как известно, долговременное хранение этой вакцины возможно только при минус 70 градусов Цельсия. США разрешили хранить вакцину от коронавируса компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Ранее размороженные капсулы с неразведенной вакциной можно было хранить в обычном холодильнике только до 5 дней.

"FDA разрешает хранить капсулы с размороженной неразведенной вакциной от коронавируса производства Pfizer-BioNTech при температуре 2–8 градусов Цельсия сроком до одного месяца", - заверяет всех производитель. Компания предоставила данные, подтверждающие, что свойства препарата не меняются при хранении в холодильнике до месяца.

Ишенапысова также отметила, что, возможно, в конце года или в начале 2022 года прибудет еще и вакцина "Модерна". Сейчас в Кыргызстане в ходу китайская вакцина "Синофарм", которая отлично себя зарекомендовала.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406709
Теги:
вакцина, США, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  