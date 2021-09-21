В Кыргызстан в начале октября поступит вакцина Pfizer

Как сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, в Кыргызстан в октябре поступит вакцина Pfizer. По ее словам, 259 тысяч доз вакцины прибудут по линии программы COVAX, возможно, до 10 октября.

"Мы стараемся установить соответствующие холодильники. Надеюсь, до конца сентября холодильники прибудут", - сказала она.

Как известно, долговременное хранение этой вакцины возможно только при минус 70 градусов Цельсия. США разрешили хранить вакцину от коронавируса компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Ранее размороженные капсулы с неразведенной вакциной можно было хранить в обычном холодильнике только до 5 дней.

"FDA разрешает хранить капсулы с размороженной неразведенной вакциной от коронавируса производства Pfizer-BioNTech при температуре 2–8 градусов Цельсия сроком до одного месяца", - заверяет всех производитель. Компания предоставила данные, подтверждающие, что свойства препарата не меняются при хранении в холодильнике до месяца.

Ишенапысова также отметила, что, возможно, в конце года или в начале 2022 года прибудет еще и вакцина "Модерна". Сейчас в Кыргызстане в ходу китайская вакцина "Синофарм", которая отлично себя зарекомендовала.