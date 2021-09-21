В КР зарегистрировано рекордное количество 7665 случаев семейного насилия

По оперативным данным Министерства внутренних дел, с начала текущего года органами внутренних дел зарегистрировано 7665 случаев семейного насилия, что почти на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По этому поводу с участием заместителя председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашовой состоялась встреча, на которой обсудили сложившееся положение и вопросы по совершенствованию законодательства против семейного насилия.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в ходе встречи были рассмотрены рекомендации по внесению изменений в Закон КР "Об охране и защите от семейного насилия", согласно международным стандартам в области искоренения насилия в отношении женщин, девочек и детей.

"В целях выработки конкретных механизмов реагирования на факты семейного насилия ранее был принят закон "О социально-правовой защите от насилия в семье", а также ряд других нормативных правовых актов. Мы признали семейное насилие опасным и недопустимым явлением, с которым должны бороться соответствующие государственные органы, органы местной власти и общественность. Однако, несмотря на внушительную законодательную базу, из года в год количество случаев семейного насилия не уменьшается. Это значит, что закон на местах работает не в полную силу", - отметила заместитель председателя кабмина.

Жылдыз Бакашова подчеркнула, что на сегодняшний день кабинетом министров при участии гражданского общества, экспертов и международных партнеров, разработана концепция Национальной стратегии гендерного равенства и План действий на 2021-2024 годы. Кроме того, совместно с международными партнерами активизирована работа Национального руководящего комитета по реализации Страновой программы "Луч света" в КР.

В мероприятии приняли участие постоянный представитель ПРООН в КР Луиз Чемберлен, посол Европейского союза в КР Эдуард Ауэр, депутаты парламента, а также представители государственных органов и международных общественных организаций.