ГКНБ подозревает экс-губернатора Чуйской области в незаконном обогащении

Госкомитет национальной безопасности в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений среди государственных служащих, установлены факты незаконного обогащения в отношении экс-полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

В ходе следствия было установлено, что Абдраимов, занимая руководящие государственные должности, использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ. Он неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы и в целях легализации приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества на территории Бишкека и Чуйской области, а также делал финансовые вложения в ряд коммерческих банков КР. При этом, для уклонения от уголовной ответственности указанные активы оформлялись на подставных лиц.

В результате отмеченных незаконных действий, на близких родственников экс-губернатора и аффилированных с ним лиц было оформлено 16 квартир, 18 земельных участков, 2 парковочных мест, 5 нежилых помещений, 3 крестьянских хозяйств, 16 автомашин, а также незавершённые объекты строительства на территории курорта "Ысык-Ата".

По данным ГКНБ, активы Туйгунаалы Абдраимова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 250 миллионов сомов.

На основании собранных материалов ГКНБ зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления предусмотренного п.1. ч.2 ст.323 (незаконное обогащение) УК КР, в рамках которого проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление причастных к совершению указанного преступления лиц и незаконно добытого им имущества.