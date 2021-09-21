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Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами во время стрельбы в университете Перми.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате вооружённого нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

От имени Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии", - говорится в телеграмме.

Напомним, вчера, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл в здании Пермского госуниверситета стрельбу из охотничьего оружия, погибли шесть человек, пострадали 28.


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URL: https://www.vb.kg/406718
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, соболезнование, Кыргызстан
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