Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами во время стрельбы в университете Перми.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате вооружённого нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

От имени Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии", - говорится в телеграмме.

Напомним, вчера, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл в здании Пермского госуниверситета стрельбу из охотничьего оружия, погибли шесть человек, пострадали 28.