В Оше в ходе ссоры 31-летний мужчина зарезал младшего брата

В Оше мужчина зарезал младшего брата. Он задержан. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

По данным милиции, сегодня, 21 сентября, в микрорайоне Манас-Ата был убит 28-летний М.Д.

По предварительным данным, между братьями произошел конфликт. 31-летний М.О. нанес ножевое ранение своему младшему брату в ногу. Пострадавший умер от потери крови на месте происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа.

По словам подозреваемого, погибший брат каждый день пил, ссорился с ним и матерью - не давал покоя. И из-за злости М.О. пошел на такой шаг.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Начато досудебное производство.