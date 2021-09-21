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Незаконное обогащение. Будет ли задержан Туйгунаалы Абдраимов?

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- Оксана Гут
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Подозреваемый в незаконном обогащении Туйгунаалы Абдраимов отпущен после допроса под обязательство о явке. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-служба ГКНБ КР.

Вопрос о задержании бывшего полномочного представителя правительства в Чуйской области пока не стоит.

Отметим, ГКНБ подозревает экс-губернатора Чуйской области в незаконном обогащении. В ходе следствия было установлено, что Абдраимов, занимая руководящие государственные должности, использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ. Он неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы и в целях легализации приобретал дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества на территории Бишкека и Чуйской области, а также делал финансовые вложения в ряд коммерческих банков КР.

Накануне Туйгунаалы Абдраимов около восьми часов провел на допросе.

Сам он в СМИ заявил, что удивился уголовному делу о незаконном обогащении. По его словам, если считать с 2000-х годов, то 10 лет он был в бизнесе, 10 - на госслужбе.

"Как говорил Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем охотнее люди в нее верят. ​Я сам удивился, откуда у меня столько имущества? (...) Недвижимость, автомобили, земельные доли покупал, перепродавал. Это все в ГКНБ указано как мое", - сказал экс-губернатор.


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URL: https://www.vb.kg/406721
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, незаконное обогащение, допрос, Туйгунаалы Абдраимов
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