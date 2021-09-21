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Идинов: Простой народ, безусловно, за президента и его инициативу

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- Алина Мамаева
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Экономический эксперт Кубанычбек Идинов считает, что единственным правильным решением проблемы Кумтора было отстранение канадцев от управления рудником.

"В настоящее время это позволяет решить все споры, которые происходили между Кыргызстаном и Centerra Gold Inc. Раньше, пока компания полностью контролировала рудник и могла манипулировать общественным мнением, пугая кыргызстанцев тем, что республика сама не сможет справляться с таким производством", - говорит Идинов.

По его словам, на сегодня мы смогли убедиться в том, что Кыргызстан и сам вполне успешно может руководить разработкой золоторудного месторождения.

"Кроме того, в текущей ситуации для КР есть еще один значительный плюс – наша страна может использовать в интересах кыргызстанцев хотя бы оставшееся на руднике золото", - говорит эксперт.

Он считает, что уже в ближайшее время встанет вопрос о национализации Кумтора.

"Это логичное развитие событий, поскольку дочерние компании Centerra уже объявили себя банкротами. Полагаю, что рудник может быть национализирован в ближайшее время", - говорит Кубанычбек Идинов.

Вся эта ситуация, по его мнению, большой урок для Кыргызстана и огромный рычаг для подъема национальной экономики.

"Если на месторождении все будут продолжать нормально работать, как это происходит сейчас, то уже в ближайшие годы Кыргызстан может войти в число развитых стран. Кроме того, это опыт того, как использовать наши недра не в интересах коррупционеров, а в интересах простого народа", - говорит аналитик.

Он уверен, что кыргызстанцы полностью одобряют политику президента Садыра Жапарова по Кумтору.

"Это естественно, поскольку жители нашей страны много лет безуспешно боролись за то, чтобы установить справедливое управление рудником. Простой народ, безусловно, за президента и его инициативу", - резюмирует Кубанычбек Идинов.


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URL: https://www.vb.kg/406724
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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