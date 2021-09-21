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Токтайым Уметалиева вышла на митинг против депутата Саматбека Ибраева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Правозащитница Токтайым Уметалиева и несколько гражданских активистов перед зданием Жогорку Кенеша вышли на митинг против депутата Саматбека Ибраева.

По словам Уметалиевой, они будут каждый день выходить с требованием привлечь депутата к уголовной ответственности.

- У меня есть доказательства и свидетели его незаконной деятельности. Все это я готова предоставить по первому требованию. Мы намерены выступить в комитетах ЖК по этому вопросу. Кроме этого, мы будем каждый день выходить на митинги с требованием, чтобы ГКНБ проверила все эти факты, - сказала правозащитница.


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URL: https://www.vb.kg/406726
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, Токтайым Уметалиева
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