В Бишкеке начался женский бизнес-форум

Предпринимательницы Кыргызстана и Узбекистана начали работу женского бизнес-форму для усиления сотрудничества и взаимовыгодного партнерства двух стран

В работе форума "Диалог предпринимательниц Кыргызской Республики - Республики Узбекистан как следствие и результат исполнения Дорожной карты" принимают более 100 женщин – бизнес лидеров из двух стран.

Делегацию Узбекистана возглавили председатель, старший советник комитета по делам женщин и гендерному равенству сената Олий Мажилиса Узбекистана Нодира Шотурсунова и руководитель секретариата Диалога женщин-лидеров ЦА на базе сената Олий Мажилиса Жавохир Нурметов. Наша страна представлена рядом бизнесвумен и парламентариями Жогорку Кенеша.

Диалог предпринимательниц Кыргызстана и Узбекистана - это еще одна возможность для развития женского предпринимательства, которая позволит найти общие подходы к ведению бизнеса на территории Центральной Азии. А также формирование устойчивого диалога предпринимательниц Кыргызстана и Узбекистана для усиления их регионального экономического потенциала. На открытии форума председатель Олий Мажлиси Танзила Нарбаева подчеркнула важность укрепления бизнес связей между предпринимательницами двух стран.

"Ни в одной стране мира экономика не может полностью реализовать свой потенциал без участия женщин. Женщины, составляющие половину населения мира, являются такой же движущей силой экономического роста, как и мужчины. Признание интересов женщин и девочек основой развития экономики будет способствовать более быстрому восстановлению экономик после пандемии и придаст новый импульс достижению Целей устойчивого развития в регионе Центральной Азии", - сказала Танзила Нарбаева.

Делегация женщин-предпринимателей Узбекистана, охватывает практически все сектора экономики страны: промышленность, сферу услуг, сельское хозяйство, ремесленничество.

"Форум имеет статус международного мероприятия, что способствует расширению числа участниц бизнес-процесса, объединяет предпринимателей, лиц, принимающих решения из стран Центральной Азии, и позволяет его участницам вести обсуждение вызовов и барьеров в женском предпринимательстве в более широком ключе. Это уникальная возможность для женщин-предпринимателей обмена лучшими бизнес практиками, масштабирования экспорта производства и внесения своего вклада в развитие женского предпринимательства в Центральной Азии", - сказала вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

До начала пандемии COVID-19 многие женщины боролись за то, чтобы полноценно участвовать в мировой экономике и использовать возможности, предоставляемые торговлей, включая рост торговли услугами, цифровой торговли и глобальных цепочек создания стоимости. Пандемия лишь еще больше усугубила многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в этом отношении, и выявила их уязвимость. Помимо более тяжелого бремени семейных забот, социально-экономическое бремя пандемии COVID-19 и ее долгосрочных последствий в непропорционально большой степени легло на плечи женщин.

"Это объясняется рядом взаимодополняющих причин, и я назову три из них. Во-первых, женщины слишком широко представлены в таких секторах, как общественное питание и розничная торговля, туризм, текстиль и одежда, которые особенно сильно пострадали от ограничений, наложенных на распространение вируса. Во-вторых, больше женщин заняты в неформальном секторе, а мы знаем, что неформальный сектор непропорционально пострадал от пандемии. В-третьих, многие женщины-предприниматели владеют или управляют микро- или малым бизнесом, который и до пандемии сталкивался со значительными препятствиями, включая ограниченный доступ к финансированию и трудности с соблюдением требований сложной нормативной среды. В Кыргызстане большая доля малого и среднего бизнеса, возглавляемых женщинами (72%), сообщили, что они не могут погасить свои кредиты, по сравнению с МСБ, возглавляемыми мужчинами (61 процент), - сказала постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен.

Деловая программа бизнес-форума включала широкий круг вопросов. В частности, на пленарном заседании женщины-лидеры обсудили барьеры ведения бизнеса, выработали совместные механизмы их устранения, разработали дорожную карту, направленную на расширение экономических возможностей женщин и создание новых совместных производств, а также состоялся обмен опытом.

По итогам бизнес-форума участники со стороны Кыргызстана и Узбекистана подпишут резолюцию. Документ призван стать основой для выстраивания крепких, устойчивых и взаимовыгодных отношения между женщинами-предпринимателями двух государств.