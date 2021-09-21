В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм COVID-19

Циркуляция Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) выявлена в Казахстане, пишут "РИА новости"

По информации казахског министра здравоохранения Алексейя Цоя, продолжается работа по выявлению циркуляции в стране различных штаммов коронавируса. В частности, минздрав провел генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.

"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" - 57 (59,4 процента), Alpha "Британский" - 24 (25 процента), "Уханьский" - 10 (10,4 процента) и Eta "Нигерийский" - 5 (5,2 процента)", - написал Цой в Facebook.

По его данным, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны.

Он также проинформировал, что клинические признаки нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов - высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.