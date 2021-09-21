В Таджикистане предложили переименовать озеро Искандеркуль в Рахмонкул

Абдулмаджид Достиев, бывший заместитель спикера таджикского парламента и экс-посол Таджикистана в России, предложил переименовать озеро Искандеркуль в Кули Рахмон или Рахмонкул.

Это предложение он озвучил в благодарственном письме президенту Эмомали Рахмону, которое опубликовано в газете "СССР".

Достиев, скромно подписавший письмо "Абдулмаджид Достиев, пенсионер", рассказывает историю вторжения Александра Македонского в Среднюю Азию, предательство Ороба, обезглавившего Спитамена и преподнесшего Александру в подарок его голову, а также "подарившего свою дочь Рухшону вторгшейся армии" (Роксана - бактрийская княжна, стала первой женой Александра в 327 году до н. э., в которую он влюбился, Википедия - прим.ред.).

Он сравнил тех, кто поставил Таджикистан на грань войны в 90-е годы с теми же "Оробами времен Александра", и выразил удивление, что "известные личности" древности называли Александра, пролившего кровь персов, Александром Великим.

"Они же, из-за страха смерти, а точнее из-за страха остаться без должности, в честь это кровожадного человека назвали озеро "Искандеркуль". Какая большая ошибка назвать в честь кровожадного волка то место, где он пролил кровь. Это озеро нужно переименовать!", - заявляет бывший таджикский политик.

"Было бы справедливо в честь 30-летия государственной независимости Таджикистана переименовать это озеро в "Кули Рахмон", - предлагает Достиев.

Политик обосновывает свое предложение двумя главными причинами: во-первых, в истории таджиков ни один из царей, эмиров и других руководителей не посвящал свою жизнь защите и стабильности страны так, как Эмомали Рахмон.

Во-вторых, отмечает он, "с карты нашей любимой родины исчезнет имя агрессора и злодея - Александра Македонского".

"Теперь, когда у меня нет других полномочий, кроме как быть представителем нации, прошу принять мое предложение и переименовать озеро именем настоящего сына нации - Кули Рахмон или Рахмонкул вместо Искандеркуль", - написал Достиев.

Визитная карточка Таджикистана

Искандеркуль - горное озеро в Таджикистане на северных склонах Гиссарского хребта в Фанских горах. Озеро по преданиям получило своё название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандер Зулькарнайн (Искандер двурогий).

Александр Македонский якобы побывал здесь на своём пути из Средней Азии в Индию.

Слово "куль" означает собственно "озеро", отсюда название - "Искандеркуль".

Источник: asiaplustj.info