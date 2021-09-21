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Страны ЕАЭС позаботятся о продовольственной безопасности в Союзе

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- Евгений Денисенко
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Совет Евразийской экономической комиссии утвердил общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в Евразийском экономическом союзе. По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, это – "важный шаг по формированию реальных механизмов стабилизации продовольственного рынка, обеспечению гарантированных взаимных поставок, а также устранению имеющихся барьеров и ограничений на общем агарном рынке"

Принятый документ, как подчеркивается, закрепил намерения государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - обеспечивать продовольственную безопасность в ЕАЭС за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли, снижения зависимости от импорта материально-технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного комплекса.

Для этого страны Союза нацелены на повышение эффективности производства, развитие сотрудничество в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, селекции и семеноводства, племенного животноводства.

Кроме того, в рамках реагирования на возникающие риски государства ЕАЭС обеспечат взаимодействие по вопросам взаимных оперативных поставок при возникновении форс-мажорных ситуаций. И также сфокусируют внимание на разработке современных технологий, применяемых в пищевой и перерабатывающей промышленности, на обмене опытом и лучшими практиками в области инновационных достижений в агропромышленном комплексе.

В свою очередь, ЕЭК будет осуществлять ежегодный мониторинг обеспеченности стран Союза сельхозпродукцией и продовольствием по согласованным показателям, отражая результаты в интегрированной информационной системе ЕАЭС. Предпринимаемые комплексные усилия призваны не только повысить уровень самообеспеченности, но и минимизировать риски возникновения в ЕАЭС дефицита продовольственных товаров, а также осуществлять согласованные действия при обеспечении продовольственной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/406739
Теги:
ЕАЭС, ЕЭК, экономика
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