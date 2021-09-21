В Кыргызстане предлагают запретить компанию "Яндекс.Такси"

В Бишкеке сегодня, 21 сентября, депутат Улукбек Ормонов на заседании комитета транспорта и коммуникаций предложил запретить работу российской компании "Яндекс.Такси". Он объяснил, свое недовольство, тем, что налоги платит не сама компания "Яндекс.Такси", а таксисты, которые работают через это приложение.

Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев сообщил, что были проведены переговоры с "Яндекс", чтобы они обязали таксистов, работающих через их приложение, покупать электронный патент.

"Так не пойдет. Яндекс.Такси" сам не платит налог. А вы теперь хотите, чтобы наши соотечественники платили налог, покупая электронный патент", - сказал депутат Ормонов.

Он предложил, что до тех пор пока "Яндекс" не откроет свое представительство в Кыргызстане, нужно их закрыть. В пример он привел соседний Казахстан, где запретили деятельность компании "Яндекс.Такси".