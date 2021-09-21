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Мэр Нарына, подозреваемый в мошенничестве, отпущен под подписку о невыезде

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- Оксана Гут
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Мэр города Нарын Самарбек Болотбеков, подозреваемый в мошенничестве, отпущен под подписку о невыезде.

Таким образом, постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 20 сентября ходатайство прокурора управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики удовлетворено.

"В отношении подозреваемого Самарбека Болотбекова применена мера пресечения в виде подписки о невыезде на срок досудебного производства. Также он обязался не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя, прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного производства и разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызову", - сообщает пресс-служба Первомайского райсуда.

Отмечается, что органами следствия Самарбек Болотбеков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.204 УК КР, квалифицирующим признаком которого является мошенничество.

"Согласно материалам дела, его личность установлена, имеется постоянное место жительства в городе Бишкек, ранее к уголовной ответственности не привлекался, является единственным кормильцем в семье, на иждивении имеет четверых несовершеннолетних детей. В этой связи, судом ходатайство прокурора управления Генеральной прокуратуры удовлетворено и в отношении подозреваемого С. Болотбекова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отмечают в суде.


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URL: https://www.vb.kg/406741
Теги:
выборы, Нарын, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, мэр, подкуп
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