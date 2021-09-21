В КР все предприятия энергетики проверят до осенне-зимнего периода

В Кыргызстане проверяют готовность филиалов компании к прохождению осенне-зимнего периода. Сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Сообщается, что созданы несколько комиссий по проверке филиалов компании – предприятий высоковольтных электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода.

В состав комиссии вошли представители Минэнерго и промышленности КР, Госинспекции, Нацэнергохолдинга и специалисты технических служб центрального аппарата "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Члены комиссий с выездом на места, согласно утвержденной программе оценивают качество, объем и своевременность выполнения запланированных мероприятий по подготовке к ОЗП, включающиеся в себя капитальные и текущие ремонтные работы энергообъектов, зданий, сооружений, автотранспортных средств.

По итогам работы комиссии и составления соответствующих актов проверки, будут приняты решения о выдаче филиалам ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" паспортов готовности к прохождению ОЗП.