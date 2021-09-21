Бишкекский спортсмен стал призёром Всемирной юношеской лиги по каратэ. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

С 17 по 19 сентября в Стамбуле проходила Всемирная юношеская лига по каратэ WKF. В соревнованиях принимали участие 57 стран. Всего около 900 участников, в трёх возрастных категориях: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

Воспитанник СДЮШОР Октябрьского района при Управлении физической культуры и спорта Даниэль Худайбердиев выступал в возрастной категории 14-15 лет и занял 3 место.

Личным тренером спортсмена является Казанов Дмитрий Валерьевич.