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Бишкекский спортсмен стал призёром Всемирной юношеской лиги по каратэ

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- Оксана Гут
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Бишкекский спортсмен стал призёром Всемирной юношеской лиги по каратэ. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

С 17 по 19 сентября в Стамбуле проходила Всемирная юношеская лига по каратэ WKF. В соревнованиях принимали участие 57 стран. Всего около 900 участников, в трёх возрастных категориях: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

Воспитанник СДЮШОР Октябрьского района при Управлении физической культуры и спорта Даниэль Худайбердиев выступал в возрастной категории 14-15 лет и занял 3 место.

Личным тренером спортсмена является Казанов Дмитрий Валерьевич.


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URL: https://www.vb.kg/406749
Теги:
дети, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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