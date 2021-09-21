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Студенты-кыргызы из Таджикистана не могут попасть на учебу в Кыргызстан

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- Светлана Лаптева
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От общества памирских кыргызов из Таджикистана направлено обращение на имя президента КР Садыра Жапарова, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, председателю Кабмина Улукбеку Марипову, министру образования Болотбеку Купешеву, в котором они просят разрешить сложную ситуацию, поскольку самим с ней справиться невозможно.

Из 360 тысяч этнических кыргызов, которые проживают в Таджикистане, 120 студентов учатся в вузах Кыргызстана, но из-за закрытия границы молодые люди не могут пересечь границу и продолжить учебу. Непосредственно в общество обратились 85 студентов с заявлением о помощи.

Обращение к руководству страны - вынужденная мера для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. В обществе напоминают, что важно заботиться об образовании молодых людей, особенно в наше сложное время.

Три дня назад они обратились в высшие органы, но ответа не поступило. По их словам, они ждали 15 сентября – начала учебного года, но так и не дождались помощи.

"В Мургабском и Джергетальском (Лахшском) районах и в других регионах Таджикистана студенты оказались заложниками ситуации "закрытия межгосударственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном; они не могут пересечь ее и продолжить учебу", - сказал председатель ОФ "Кызматташуу" Зайнидин Тагаев.

Представители общества недоумевают, почему студенты из Пакистана, Индии и еще каких-то стран едут учиться в Кыргызстан, а этнические кыргызы не могут помочь приехать на учебу.

Напомним, 28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

После этих событий кыргызско-таджикская граница закрылась.


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URL: https://www.vb.kg/406750
Теги:
вуз, Таджикистан, Кыргызстан
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