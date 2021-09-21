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Ученые "Большого Алтая" открывают мир "Кыргызского кочевья"

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- Нина Ничипорова
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Первый отряд этнографической экспедиции "Большой Алтай: Россия–Кыргызстан, 2021" отправился из города Чолпон-Ата, из Центра кочевой цивилизации имени Курманжан датки. Директор центра Аида Алымова также принимает участие в экспедиции, чтобы собрать для экспозиции своего центра новые экспонаты – предметы быта, фотографии, видео и устные рассказы, воспоминания.

По словам Аиды Алымовой, понятие "Большой Алтай" для кыргызов является сакральным: "С Алтаем связаны образы наших эпических героев, упоминание о прародине кыргызов. Я думаю, что каждый кыргыз хотел бы увидеть исторические места, упоминаемые в эпосе".

Символично, что первая экспозиция Центра кочевой цивилизации в Чолпон-Ате называлась "Алтайское кочевье". Теперь же, после завершения экспедиции "Большого Алтая" и обработки учеными полученных данных, мы сможем узнать подробности мира "Кыргызского кочевья".

Как сообщил VB.KG директор департамента международных связей КНУ Бакытбек Келдибеков, международная этнографическая экспедиция "Большой Алтай: Россия–Кыргызстан - 2021" организована в рамках проекта Алтайского госуниверситета "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности" под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ. По словам Келдибекова, соорганизаторами экспедиции выступили КНУ им. Ж.Баласагына и Институт истории, археологии и этнологии НАН КР им. Б. Джамгерчинова.

В путешествии, целью которого является изучение кочевого быта современных кыргызов Прииссыккулья, выявление алтайско-кыргызских этнографических параллелей, принимают участие представители 13 научных, образовательных и культурных организаций из России и Кыргызстана.

Экспедиция продлится 18 дней, в течение которых 20 российских и кыргызских ученых будут исследовать быт современных кочевников: хозяйство, материальную культуру, пищу, костюм, орнамент, устройство юрты, элементы жизнеобеспечения. Как пояснил участник экспедиции, директор Института истории и международных отношений АлтГУ, эксперт Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Иван Назаров, в сентябре из долины Иссык-Куля уходит летняя жара, и кочевые кыргызы спускаются сюда с гор со своими стадами. Ученые, разбившись на два отряда, будут общаться с кочевниками, записывать их рассказы, фотографировать предметы обихода. В объектив исследователей попадут современные ремесла, образцы декоративно-прикладного искусства.

"Традиционная кочевая культура, как и все в современном мире, очень быстро меняется, и наша задача – зафиксировать то, что сейчас сохраняется в кочевом образе жизни, – отмечает Иван Назаров. – Главная задача же экспедиции – исследовательская интеграция, установление научных связей. У кыргызских этнографов есть много работ, но они публикуются на кыргызском языке, и не доступны нам, российским ученым. Наши работы, в свою очередь, не известны им. Совместные полевые исследования позволят нам обменяться опытом, интегрировать подходы, установить научные контакты".

О важности интеграции ученых азиатских стран говорит и ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СОРАН, доктор исторических наук Ирина Октябрьская. Как и другие научные проекты Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" будет способствовать развитию и укреплению научных и культурных связей институтов, университетов и музеев трансграничных территорий Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/406751
Теги:
КНУ, музей, Иссык-Куль, история
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