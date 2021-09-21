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НЦПП КР: Отправленный под арест Алмаз Сарыбаев объявил голодовку

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- Александра Василькова
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Сотрудники Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток накануне, 20 сентября, провели мониторинг в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека, где также содержится бывший член совета директоров коммерческого банка "Толубай", кандидат в депутаты ЖК от партии "Кыргызстан" на выборах в 2020 году Алмаз Сарыбаев.

В беседе с представителями НЦПП Сарыбаев сказал, что с 15 сентября объявил голодовку в знак протеста против незаконного возбуждения уголовного дела. Руководство ИВС задержанный уведомил об этом 17 сентября.

"Общее состояние Алмаза Сарыбаева удовлетворительное. Дважды в ИВС вызывали Скорую помощь для наблюдения за состоянием его здоровья", - отметили в наццентре.

Напомним, бывший член совета директоров коммерческого банка "Толубай" Алмаз Сарыбаев был задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти. 16 сентября Первомайский районный суд столицы арестовал задержанного на два месяца. После прохождения 14-дневного карантина он будет переведен в СИЗО-1 Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/406752
Теги:
голодовка, пытки, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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