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Новосибирец Люцифер судится с церковью из-за "дьявольского" имени

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В Хамовническом районном суде города Москвы рассматривают иск 45-летнего Люцифера Владимировича Кончакова-Багратиона из Новосибирска. Мужчина хочет взыскать моральную компенсацию с РПЦ (Русская православная церковь. - Ред.) за то, что его имя употребляется в негативном ключе. Он считает, что ассоциация с дьяволом порочит его честь и достоинство.

Люцифер Кончаков-Багратион в прошлом носил самое обычное имя, звали его Алексей Южанин. Мужчина известен как общественник, летом этого года он получил новый паспорт с новым именем. По словам сибиряка, он с самого детства чувствовал и понимал, что его должны звать именно так.

- Родные и близкие спокойно отнеслись к моему решению и приняли его, - рассказал КП-Новосибирск Люцифер.

Иск поступил в столичный суд 14 сентября. Мужчина подробно описывает, как РПЦ порочит его новое имя.

- Мое имя в переводе с латинского языка буквально значит "несущий свет". Другого смысла в этом быть просто не может. Православная церковь употребляет это слово не в том смысле, который заложен в него изначально. РПЦ осуществляет пропаганду отождествления Люцифера и Сатаны. Это привело к тому, что имя стало нарицательным и не только дискредитирует людей, названных им, но и несет негативный смысл, - продолжает сибиряк.

Судя по иску, мужчина выдвинул к РПЦ несколько условий. Основное - признать сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности, а также опубликовать информацию об этом в СМИ. Также Люцифер хочет взыскать моральную компенсацию в размере 666 рублей.

- Денежная компенсация весьма символична. Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом. Многие люди вообще воспринимают ее как дьявольскую. Если смотреть на эту цифру без социальных стереотипов, то в астрологии она обозначают планету Венеру. Всем известно, что это богиня любви, - объясняет Люцифер.

Интересно, как сам сибиряк относится к религии и религиозным людям. Мы задали ему вопрос прямо, но получили очень неоднозначный ответ. Люцифер утверждает, что знаком с Богом лично...

А вы верующий человек? Какие у вас отношения с Богом и как вы относитесь к верующим?

- Я человек не верующий, а знающий. Религия занимается очень важными и серьезными вопросами. У большинства людей нет возможности проверить, поэтому они доверяют. Религиозные организации часто злоупотребляют доверием, которое им оказывают. Мне не нужно верить, потому что у меня был опыт. Можно назвать его мистическим или экстрасенсорным. В рамках этого опыта я получил контакт с Богом, а точнее, с тем, что люди так называют. Это Вселенная, которая осознает себя и свой интерес.

Вопросы, которые Люцифер собирается поднять на суде, многим покажутся явно провокационными. Но сам истец этого не признает. Вот что он ответил:

- Я провоцирую РПЦ отреагировать. Все, что я от них хочу, я указал в иске. А именно не искажать сведения, не лгать и не врать. Знаю, что процесс будет долгим. Я провоцирую православие на честную игру и на честное отношение к людям.

Иск пока только поступил в суд, заседание по его рассмотрению еще не назначено.

Источник: Комсомольская правда


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URL: https://www.vb.kg/406760
Теги:
Россия, суд
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