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Премьер-министры КР и РФ пообщались по телефону

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- Евгений Денисенко
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Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл 21 сентября телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Улукбеком Мариповым. Об этом сообщили в кабмине РФ.

Михаил Мишустин поблагодарил Улукбека Марипова за соболезнования в связи с трагедией в Перми (напомним, что 20 сентября студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл в нем стрельбу, в результате чего шесть человек погибло и двадцать девять пострадало).

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в других областях.

Затрагивался также график предстоящих контактов по правительственной линии.


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URL: https://www.vb.kg/406762
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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