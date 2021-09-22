Премьер-министры КР и РФ пообщались по телефону

Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл 21 сентября телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Улукбеком Мариповым. Об этом сообщили в кабмине РФ.

Михаил Мишустин поблагодарил Улукбека Марипова за соболезнования в связи с трагедией в Перми (напомним, что 20 сентября студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл в нем стрельбу, в результате чего шесть человек погибло и двадцать девять пострадало).

Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в других областях.

Затрагивался также график предстоящих контактов по правительственной линии.