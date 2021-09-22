Узбекистан собирается восстанавливать транспортные связи с Афганистаном

Узбекистан будет восстанавливать автомобильное, железнодорожное транспортное сообщение с Афганистаном. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Конечно, мы будем восстанавливать автомобильное и железнодорожное сообщение с Афганистаном, которым в эту страну доставляются продукты питания и медицинские препараты, в которых афганцы сейчас очень нуждаются в период пандемии, это будет делаться из соображений гуманизма", - сказал Иргашев в кулуарах конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организаторами которого выступили международный дискуссионный клуб "Валдай" и Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Он отметил, что граница с Афганистаном в свое время была закрыта и была прекращена выдача виз только из-за пандемии коронавируса, а не по другим причинам.

По мнению спецпредставителя, сегодня трудно сказать, как долго продлятся эти ограничения, поскольку их отмена зависит не только от улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Афганистане, но и от того, как быстро в этой стране будут сформированы органы власти. "Должны сформироваться министерства и другие органы, [так как] те структуры, которые созданы, сами талибы называют временными", - отметил Иргашев. Они, по его словам, были созданы, чтобы не допустить коллапса, чтобы государство не рухнуло, люди имели возможность работать, обеспечивать свои семьи.

"В дальнейшем они обещают создать правительство на широкой основе, мы на это очень надеемся", - подчеркнул спецпредставитель президента Узбекистана.

Источник: ТАСС